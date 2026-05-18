AssociationsÉconomie et société

Théâtre des Volubiles

Le Théâtre des Volubiles, à Couture-sur-Loir, avec l’année dernière environ 500 spectateurs pour 8 représentations organisées, confirme, depuis sa création il y a seulement 2 ans, tout l’intérêt du public pour une offre culturelle de proximité, qualitative et accessible.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 4 jours
11 Moins d’une minute
Théâtre des Volubiles

le theatre des volubiles 2Né de la volonté de Geneviève et Hervé, ce théâtre d’une cinquantaine de places développe une ligne artistique tournée vers des écritures actuelles valorisant les formes accessibles, exigeantes et abouties tout en laissant place à des propositions nouvelles. Un projet qui s’inscrit également dans une dynamique territoriale pour que les spectacles puissent circuler sous forme de mini-tournées à la rencontre d’un public qui peut parfois être éloigné d’une offre culturelle.

La nouvelle saison démarrera samedi 23 mai avec le spectacle «Nos lendemains» à 20h30 au théâtre..

Renseignements et programmation complète :  www.theatredesvolubiles.com

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 4 jours
11 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

Batibal Pro et Chrysalys Institut à Naveil

Batibal Pro et Chrysalys Institut à Naveil

il y a 9 heures
Régie de Quartiers de Vendôme : un tremplin vers l'emploi durable

Régie de Quartiers de Vendôme : un tremplin vers l’emploi durable

il y a 1 jour
logo ufc 1

UFC plus près de vous

il y a 4 jours
Le président qui parlait Anglais à son chien

Le président qui parlait Anglais à son chien

il y a 6 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page