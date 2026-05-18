Théâtre des Volubiles

Né de la volonté de Geneviève et Hervé, ce théâtre d’une cinquantaine de places développe une ligne artistique tournée vers des écritures actuelles valorisant les formes accessibles, exigeantes et abouties tout en laissant place à des propositions nouvelles. Un projet qui s’inscrit également dans une dynamique territoriale pour que les spectacles puissent circuler sous forme de mini-tournées à la rencontre d’un public qui peut parfois être éloigné d’une offre culturelle.

La nouvelle saison démarrera samedi 23 mai avec le spectacle «Nos lendemains» à 20h30 au théâtre..