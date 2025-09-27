Victor Landis est shérif dans une ville américaine de Géorgie, dans la région des Appalaches. C’est un homme taiseux et solitaire, qui consacre sa vie au travail. Quand son frère Frank est assassiné, il est appelé pour identifier le corps. Les deux frères ne s’étaient pas revus depuis douze ans… Victor découvre que Frank avait été marié et qu’il avait une fille de onze ans. D’abord distant et détaché, il va peu à peu se sentir impliqué et tenter d’élucider la mort de son frère, tout en enquêtant sur les meurtres de plusieurs jeunes filles. Ce thriller mêle ainsi deux enquêtes policières confrontées aux trafics et à la corruption, une histoire familiale rongée par les secrets, le tout se dévoilant subtilement au cours du récit. L’auteur R.J. Ellory (ne pas confondre avec l’auteur américain James Ellroy) prend son temps pour installer une atmosphère particulière, à la fois lente, immersive et addictive. La psychologie des personnages est fine, l’humour cinglant, notamment grâce au personnage de la secrétaire, Barbara. Malgré des thèmes assez classiques (le shérif solitaire, le passé qui refait surface), Au nord de la frontière est un excellent polar, rondement mené !

Au nord de la frontière, de R.J. Ellory, paru aux éditions Sonatine en 2024 (24 €) et en format poche en 2025 (9,90 €)