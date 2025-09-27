Vide-Atelier d’Artistes
L’association Au Coeur de Trôo organise, samedi 11 et dimanche 12 octobre, son traditionnel vide-atelier d’artistes. Pour fêter cette 10ᵉ édition, il se tiendra au marché couvert à Vendôme.
Peinture, sculpture, technique mixte, collage, illustration, photo, céramique, lithographie, ébénisterie-marqueterie,…des œuvres qui ne correspondent plus à la production actuelle, ébauches, croquis, études, livres d’art et matériel. Une vingtaine d’artistes et artisans d’art vendômois vident leurs ateliers et cartons.
Ils seront présents pour accueillir les visiteurs, leur proposer de multiples trésors pendant ces deux journées sympathiques et conviviales dédiées à l’art. Le sérieux d’une exposition et les petits prix d’un vide-atelier.
Parmi les artistes présents :
- Aliette Gousset : illustratrice et adepte de l’Urban Sketcher
- Ann Masseaut-Franchet : peintre et sculpteure
- Anne Daguin : créatrice d’élucubrations
- Aurélie Cornet : peintre
- Céline Carazzo : céramiste
- Danièle Geyer : peintre
- Emilie Lefigie : dessinatrice et céramiste
- Estelle Dupin : céramiste
- Fred Montier : peintre et lithographe
- Giovanni Scarciello : sculpteur et peintre
- Isabelle Saillard : sculpteure
- Jean-François Krettly : photographe et peintre
- Jean-Paul Hebert : peintre
- Julie Pion : plasticienne
- Laurence Brignon : peintre et plasticienne
- Marion Godric : artiste textile, tisserande et brodeuse
- Patricia Prieur : ébéniste-marqueteuse
- Roland Drover : sculpteur et recycleur du temps qui passe
- SaCha : dessinatrice, graveuse et restauratrice d’objets d’art
- Art et artisanat du Burkina Fasso : le montant des ventes va au Burkina pour soigner et scolariser des enfants sourds
Une excellente occasion pour chiner, faire des achats originaux, trouver des cadeaux «pièce unique» à offrir ou pour se faire plaisir.