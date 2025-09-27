Économie et sociétéArts et cultureExpositionsAnimations et salons

Vide-Atelier d’Artistes

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
36 Temps de lecture 1 minute
vide atelier 1

L’association Au Coeur de Trôo organise, samedi 11 et dimanche 12 octobre, son traditionnel vide-atelier d’artistes. Pour fêter cette 10ᵉ édition, il se tiendra au marché couvert à Vendôme.

Peinture, sculpture, technique mixte, collage, illustration, photo, céramique, lithographie, ébénisterie-marqueterie,…des œuvres qui ne correspondent plus à la production actuelle, ébauches, croquis, études, livres d’art et matériel. Une vingtaine d’artistes et artisans d’art vendômois vident leurs ateliers et cartons.

Ils seront présents pour accueillir les visiteurs, leur proposer de multiples trésors pendant ces deux journées sympathiques et conviviales dédiées à l’art. Le sérieux d’une exposition et les petits prix d’un vide-atelier.

Parmi les artistes présents :

  • Aliette Gousset : illustratrice et adepte de l’Urban Sketcher
  • Ann Masseaut-Franchet : peintre et sculpteure
  • Anne Daguin : créatrice d’élucubrations
  • Aurélie Cornet : peintre
  • Céline Carazzo : céramiste
  • Danièle Geyer : peintre
  • Emilie Lefigie : dessinatrice et céramiste
  • Estelle Dupin : céramiste
  • Fred Montier : peintre et lithographe
  • Giovanni Scarciello : sculpteur et peintre
  • Isabelle Saillard : sculpteure
  • Jean-François Krettly : photographe et peintre
  • Jean-Paul Hebert : peintre
  • Julie Pion : plasticienne
  • Laurence Brignon : peintre et plasticienne
  • Marion Godric : artiste textile, tisserande et brodeuse
  • Patricia Prieur : ébéniste-marqueteuse
  • Roland Drover : sculpteur et recycleur du temps qui passe
  • SaCha : dessinatrice, graveuse et restauratrice d’objets d’art
  • Art et artisanat du Burkina Fasso : le montant des ventes va au Burkina pour soigner et scolariser des enfants sourds

Une excellente occasion pour chiner, faire des achats originaux, trouver des cadeaux «pièce unique» à offrir ou pour se faire plaisir.

Samedi 11 et dimanche 12 octobre, de 11h à 18h, au Marché couvert à Vendôme – entrée libre. Rens. : Association Au Cœur de Trôo 07 86 73 58 38
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
36 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

marie helene poisson entouree de stagiaires pas comme les autres 1

Echange de savoir à l’atelier

il y a 9 heures
duoday lors de la reunion de restitution stagiaire entreprise 1

Les DuoDays se préparent

il y a 22 heures
parking victor hugo 1

L’été de tous les chantiers

il y a 2 jours
les amis de ces arts 2

Les Amis de ces arts

il y a 2 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page