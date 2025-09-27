L’association Au Coeur de Trôo organise, samedi 11 et dimanche 12 octobre, son traditionnel vide-atelier d’artistes. Pour fêter cette 10ᵉ édition, il se tiendra au marché couvert à Vendôme.

Peinture, sculpture, technique mixte, collage, illustration, photo, céramique, lithographie, ébénisterie-marqueterie,…des œuvres qui ne correspondent plus à la production actuelle, ébauches, croquis, études, livres d’art et matériel. Une vingtaine d’artistes et artisans d’art vendômois vident leurs ateliers et cartons.

Ils seront présents pour accueillir les visiteurs, leur proposer de multiples trésors pendant ces deux journées sympathiques et conviviales dédiées à l’art. Le sérieux d’une exposition et les petits prix d’un vide-atelier.

Parmi les artistes présents :

Aliette Gousset : illustratrice et adepte de l’Urban Sketcher

peintre et sculpteure Anne Daguin : créatrice d’élucubrations

peintre Céline Carazzo : céramiste

peintre Emilie Lefigie : dessinatrice et céramiste

céramiste Fred Montier : peintre et lithographe

sculpteur et peintre Isabelle Saillard : sculpteure

photographe et peintre Jean-Paul Hebert : peintre

plasticienne Laurence Brignon : peintre et plasticienne

: artiste textile, tisserande et brodeuse Patricia Prieur : ébéniste-marqueteuse

sculpteur et recycleur du temps qui passe SaCha : dessinatrice, graveuse et restauratrice d’objets d’art

Une excellente occasion pour chiner, faire des achats originaux, trouver des cadeaux «pièce unique» à offrir ou pour se faire plaisir.