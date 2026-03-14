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«Ils Nous Ont encore Relâchés c’ Matin»

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Spectacle humoristique de Bruno Massardo, organisé par l’UNRPA Ensemble et Solidaire de Mazangé, samedi 21 mars à 15h à la salle polyvalente.

Ce spectacle «Ils Nous Ont encore relâchés c’Matin» est en grande partie composé des meilleurs sketchs d’«Ils Nous Ont Relâchés c’Matin» (INORM) qui fit les beaux jours de la Scène parisienne au début des années 2000… En grande partie seulement car, de nouveaux sketchs, dont certains seront joués pour la toute première fois, figurent au programme de ce «pot pourri…pas si pourri», comme aime à le dire l’auteur de ce spectacle Bruno Massardo, aidé en cela non pas par l’IA – Intelligence artificielle-mais par «la CA – Connerie Articielle»

«Ils Nous Ont encore Rélâchés c’’Matin» (INORM), sketchs de Bruno Massardo. Samedi 21 mars à 15h à la salle polyvalente de Mazangé. Entrée 5€. Résa : 02 54 72 08 25 ou 06 63 41 00 13. Org. par UNRPA Ensemble et Solidaires de Mazangé
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Le Petit Vendômois

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