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Feux de forêts, lancement de la saison

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Feux de forêts, lancement de la saison

En juin, le service départemental d’incendie et de secours de Loir-et-Cher a lancé la saison 2026 feux de forêts et d’espaces naturels. En effet, face aux risques grandissants dus notamment à cette sécheresse précoce, prévenir les incendies est devenu une priorité. Notre département n’échappe pas à la règle et est désormais en première ligne, le dérèglement climatique a durablement installé le danger dans nos zones et particulièrement dans les vastes massifs forestiers comme en Sologne. Plusieurs moyens sont mis en œuvre permettant une attaque massive du sinistre, des incendies plus intenses et plus rapides pour une saison qui s’est agrandie aujourd’hui sur 6 mois, du printemps avec ses premières sécheresses jusqu’à l’automne.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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21 juin 2026
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