Pour le plaisir de lire

Sept. Ils ne sont que sept membres de l’association A mots couverts qui, ce samedi 21 mars, sous le marché couvert de Vendôme, propose la troisième édition du salon littéraire. Aidés le jour J par neuf amoureux des livres, ils réussissent le tour de force de réunir cette fois encore vingt-trois auteurs accompagnés de deux éditrices et quatre autrices jeunesse. Feront-ils encore mieux que les 1.000 curieux enregistrés lors de la première édition et 1.400 entrées de l’an dernier?

Rencontre avec Claude Vivent, responsable littéraire qui, avec son épouse Géraldine et Julie de la Maison de la Presse, est la cheville ouvrière de ces rencontres conviviales et gratuites.

Des livres «coups de coeur»

Loin de se prendre pour un critique littéraire, Claude Vivent confie que le choix des participants au salon est avant tout une affaire de «coups de coeur».

«Toute l’année, l’équipe lit beaucoup. On se tient au courant des sorties littéraires, on échange sur les livres qui nous ont ou pas séduits, avant de se rapprocher des maisons d’édition pour composer une liste d’auteurs dans des genres différents comme essais, romans, polar, terroirs, humour. Il faut que le thème et l’écriture du bouquin nous aient marqués en veillant à ce que le salon puisse intéresser tout type de public.»

Si cette édition compte quinze autrices sur vingt-trois participants, Claude Vivent, loin de se défendre d’un militantisme forcené, y voit avant tout une évolution de la société où les thèmes abordés et la plume féminine sont de plus en plus présents.

«A chacun de trouver son bonheur entre rencontres, dédicaces et échanges encore facilités par l’ambiance conviviale construite en lien avec la Régie de quartiers qui meuble, aménage, décore et anime la halle avec son salon de thé et crêpes» ajoute-il.

Une atmosphère «bon enfant» qui n’est certainement pas sans lien avec le succès du salon auprès des adultes qui, par une action conduite toute l’année dans les écoles, fait éclore le plaisir de lire.

Elise Peps