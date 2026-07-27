Le CEV au Padel

Le Cercle des Entreprises du Vendômois (CEV) organise le 9 juillet une rencontre ouverte à tous les entrepreneurs au nouveau complexe de Padels couverts de Saint-Ouen, le Padel Arena Vendôme. Une soirée donc alliant sport et rencontre mais également pour présenter les différentes actions de cette association réunissant des entrepreneurs vendômois de tous horizons. En effet, le CEV organise la Semaine de l’Industrie à Vendôme ou entretient des relations avec les collèges au travers de rencontres tout au long de l’année avec les collégiens afin de soutenir l’orientation des jeunes. Organiser également des conférences ou tables rondes sur des sujets innovants ou une actualité, un ancrage local au service de l’économie de notre territoire.

Jeudi 9 juillet – Rencontre avec le CEV à partir de 19h au Padel Arena Vendôme 16 rue Auguste Comté à Saint-Ouen Padel et restauration : 28€/personne