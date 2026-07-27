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Le CEV au Padel

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Le CEV au Padel

le cev au padel inlineLe Cercle des Entreprises du Vendômois (CEV) organise le 9 juillet une rencontre ouverte à tous les entrepreneurs au nouveau complexe de Padels couverts de Saint-Ouen, le Padel Arena Vendôme. Une soirée donc alliant sport et rencontre mais également pour présenter les différentes actions de cette association réunissant des entrepreneurs vendômois de tous horizons. En effet, le CEV organise la Semaine de l’Industrie à Vendôme ou entretient des relations avec les collèges au travers de rencontres tout au long de l’année avec les collégiens afin de soutenir l’orientation des jeunes. Organiser également des conférences ou tables rondes sur des sujets innovants ou une actualité, un ancrage local au service de l’économie de notre territoire.

Jeudi 9 juillet – Rencontre avec le CEV à partir de 19h au Padel Arena Vendôme 16 rue Auguste Comté à Saint-Ouen Padel et restauration : 28€/personne
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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