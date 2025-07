Les Mangas ont leurs prix

Depuis une vingtaine d’années, la librairie l’Ange Bleu (pnb.librairielangebleu.com) organise plusieurs prix autour du manga et ses dérivés. Avec l’objectif d’orienter les jeunes vers la découverte de mangas de qualité en leur faisant connaître et apprécier des œuvres, ce prix réunit des jeunes lecteurs entre 9 et 25 ans de plus de 700 établissements (écoles, collèges, lycées, bibliothèques) en France et à l’étranger. En plusieurs catégories, le prix Mangawa qui est le plus ancien prix de cette organisation se partage en quatre sélections selon l’âge des participants. D’autres prix comme le prix Bulles de Cristal ou le prix Réal qui élit le meilleur roman de vie pour les jeunes viennent compléter la liste des lauréats.