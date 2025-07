Réouverture attendue

Depuis maintenant 4 ans, la départementale 917 qui traverse la commune des Roches-L’Evêque était fermée à la circulation. En cause l’effondrement d’une centaine de tonnes de roche qui bloquait la route et cet axe majeur quand on vient du Gué-du-Loir ou de Lunay faisait défaut malgré la déviation mise en place. Plusieurs études techniques avaient été réalisées à l’initiative du Conseil départemental de Loir-et-Cher et des négociations longues mais indispensables avaient été entreprises entre la mairie de Montoire, les propriétaires de ces terrains fragilisés, l’État et le département. Près de 40 m3 de béton ont été projetés, une cave comblée ainsi que des filets de protection ont trouvé leur place. La circulation devrait être limitée à 30km/h et aux moins de 3,5 tonnes pour que la quiétude des riverains perdure.