Rumeur infondée

Les Editions Cherche-Lune, association entièrement bénévole et forte de plus de 75 titres consacrés pour la plupart au Vendômois a sorti à l’été dernier son ouvrage sur le parler des Lavandières locales «ça m’a été dit au lavouèr…». Grâce à leur travail, ces passionnés savent retracer le riche passé de notre territoire, en préparation même un livre racontant son histoire vieille de plus de 40 ans. « Contrairement à la rumeur, les Editions Cherche-Lune n’ont pas disparu et nos projets sont encore bien actifs et nombreux » soulignait Jean-Jacques Loisel. La chose est dite et imprimée, votre journal soutient cette association, indispensable à notre cher Vendômois.

Renseignements : 02 54 73 26 88 avec répondeur – jeanjacquesloisel@gmail.com
