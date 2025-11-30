Des réveillons hors du commun au Manoir de la Forêt

Premiers réveillons au Manoir de la Forêt, après de longues années d’absence, avec, aux fourneaux, le chef de renommée internationale, Frédéric Quemin.

Petit-fils d’un cuisinier lyonnais et petit-neveu d’un pâtissier chocolatier, Frédéric Quemin a commencé en cuisine à l’âge de 14 ans. Très jeune, il apprend à travailler avec des chefs étoilés puis, son aventure internationale commence. Une rencontre de la cuisine du monde qu’il conforte à Melbourne, à Dubaï, à Shenzhen (Chine), à Shanghai et, enfin, en Floride.

À chacune de ces étapes, il fait de nouvelles expériences comme l’ouverture de grands restaurants, la cuisine moléculaire puis avec des fleurs… Totalement séduit par le site de Repère sauvage et l’antériorité du Manoir de la Forêt, il entend proposer des expériences gustatives à la hauteur du site.