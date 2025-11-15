Une voiture gagnée pour un ticket acheté

Fin octobre, les membres de la Table Ronde Française de Vendôme, organisatrice depuis 2014 de la grande course des canards en centre-ville lors de la braderie début septembre ont remis la voiture Citroën C3 à la grande gagnante de cette loterie sur le Loir. C’est le ticket rouge de Shirley Hervet, âgée de 6 ans qui a été tiré au sort pour le plus grand bonheur de ses parents venus avec elle dans les locaux de la concession Citroën Bigot à Saint-Ouen. Avec près de 5 000 tickets vendus, les Tableurs en plus de faire une heureuse gagnante, feront, comme promis ce geste plein de sens en reversant 10 000€ en décembre à la Maison des Parents de l’hôpital de Clocheville ! Tableurs toujours avec le cœur…