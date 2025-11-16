Nouveau club d’équitation à Naveil

Depuis le 1ᵉʳ octobre, Laura Laberty a créé sa nouvelle structure d’équitation, Les Ecuries de Naveil à 3km de Vendôme. À la fois écurie de propriétaire et centre équestre affilié à la Fédération Française d’Equitation (FFE), cette jeune femme à tout en main et la tête bien sur les épaules pour ce nouveau projet qui voit le jour.

Avec son expérience au sein d’écuries de prestige autour de cavaliers de grands prix qui a forgé son caractère rigoureux et tous ses diplômes de monitrice d’équitation ainsi que son Brevet Professionnel responsable d’une Entreprise Hippique, Laura Laberty a, au plus loin qu’elle se souvienne, toujours eu la passion des chevaux. «Cavalière depuis l’âge de mes 5 ans, propriétaire à la maison grâce à mes parents de mon cheval à 15 ans» souligne la cavalière.

Les Ecuries de Naveil ont des structures de qualité (2 carrières, 2 manèges, un rond de longe) pour une gestion de votre cheval 7j/7, car Laura habite sur place. Elle propose pour les propriétaires des formules de pension qu’elle adapte selon vos envies avec des options à la carte. Son centre équestre accueille pour des cours, tous les niveaux, du débutant enfant ou adulte aux cavaliers les plus expérimentés avec coaching personnalisé pour les concours CSO, hunter, complet ou de dressage. «Je travaille avec tous les publics comme, grâce à ma qualification, avec des jeunes du Centre Médical Psychologique de Vendôme qui demande du calme et une cavalerie adaptée» poursuit Laura Laberty. D’ailleurs son écurie accueille shetlands, double-poneys et chevaux de 7 à 15 ans. Animations et stages sont prévus tout au long de l’année.