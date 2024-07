L’Orchestre d’Harmonie de la région Centre-Val de Loire avait l’honneur de représenter la France en juin à Oslo en Norvège au 4ᵉ Championnat Européen pour Orchestres d’Harmonie. À l’issue d’une prestation de très haute qualité sous la baguette de Philippe Ferro où le public s’est spontanément mis debout dès la dernière note, l’orchestre s’est vu remettre deux récompenses par le jury international : le prix du meilleur chef «best director» pour son chef d’orchestre, directeur musical qui officie depuis 32 ans à la tête de l’orchestre, et l’autre pour l’ensemble des musiciens sacré vice-champion d’Europe. Une belle et juste reconnaissance pour cet ensemble régional qui œuvre depuis plus de 40 ans à la création, la défense, l’animation et la formation des jeunes musiciens.