La Nuit des lumières à Trôo

Plus de 4100 bougies éclaireront une fois de plus le village de Trôo, cité médiévale et troglodytique lors de cette nuit des Lumières.

Cette année, le Régiment du Soissonnais du maréchal de Rochambeau installera son bivouac près de la collégiale au plus haut du village et défilera dans la soirée. Des invités également à côté de la collégiale, comme Magali Guibet-Benhard, créatrice et styliste de meubles et objets de décoration « Du côté de l’Atelier » de Ternay ainsi que Laurence Fraisse et Laurent Frette de « LF Métal création » pour leur création autour de lampes et porte-bougies.