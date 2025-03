Folk, blues et country

Dimanche 23 mars, à Montoire-sur-le-Loir, Musikenfête propose un concert de blues et country avec les Hoboes.

Ce duo très sympathique et dynamique était déjà venu en 2020, en ayant séduit un large public qui en redemandait… Il est de retour ce prochain dimanche 23 mars, à 17 h, à Musikenfête.

Avec passion, Mary et Jean-Luc jouent et chantent le folk, le blues, la country traditionnelle, en proposant un voyage original le long des voies ferrées des USA, sur les traces d’Arlo et Woody Guthrie, Tom Paxton ou encore Bob Dylan. C’est vivifiant, passionnant et très original.

Ne manquez pas ce rendez-vous et réservez dès maintenant au 02.54.85.28.95 ou sur info@musikenfete.fr