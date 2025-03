«L’aube Barbare» ou l’impitoyable guerre du trône

Grand amateur d’histoire de France, René Bruneau livre, en ce mois de mars, un nouveau roman passionnant sur la période des Francs, peu connue de notre histoire. L’époque sombre des Mérovingiens et leurs mœurs distendues aux VI et VIIe siècle, mais néanmoins importante, car à l’origine de notre grande histoire.

Auteur de pièces de théâtre renommées, jouées en France et dans tous les pays francophones, auteur également de nombreux livres et romans historiques, René Bruneau, après une carrière de professeur de Français à Vendôme, se rapproche dans ce nouveau roman d’une période qu’il avait peu explorée. «A partir des écrits importants de Grégoire de Tours, qui a été le chroniqueur de l’époque, gardien du tombeau de Saint Martin dans sa basilique à Tours, toute l’histoire des Francs a pu traverser les siècles, même s’il faut s’en méfier parfois car il avait ses préférences dans ses écrits» détaille l’auteur. La période de fin de l’empire Romain aux IVe et Ve siècles a vu de nombreux barbares venus de l’Est, Goths, Vandales et autres Wisigoths déferler sur la Gaule et toute l’Europe. Au milieu des secousses que provoquent les barbares d’outre-Rhin, Clovis à la fin du Ve siècle, réussit à faire l’unité de la Gaule devenue, après la chute de l’empire romain, une mosaïque de royaumes. «Chef de guerre hardi, impitoyable, il s’est lui-même élevé par la ruse et les massacres, mais il a su, en se convertissant à la religion chrétienne grâce à sa femme Clotilde, rallier à lui tous ces petits royaumes. On peut dire qu’il est le fondateur de la monarchie française en quelque sorte» poursuit René Bruneau.

A sa mort, l’unité franque ne devait pas survivre, le Regnum Francorum, par la loi salique, fut partagé en lots à peu près égaux entre ses quatre fils, Théodoric, Clodomir, Childebert et Clotaire. Chacun était maître chez lui, mais ils surent s’unir lorsque la menace les concernait tous. Pourtant, ils se livrèrent à de vraies guerres fratricides pour la gouvernance de l’ensemble du pays. Clotaire 1ᵉʳ parviendra à une temporaire unité du royaume franc et donnera naissance à cinq fils de trois femmes différentes, Caribert, Gontran, Sigebert, Chramne et Chilpéric 1er qui se livreront, eux aussi, à des guerres incessantes. «Ce qui est étonnant et c’est pourquoi c’est une « aube », c’est que ces Francs sont les pères de nos seigneurs du Moyen Âge. Il y a une domination du Franc sur le Gallo-romain, le guerrier devient seigneur. L’aube également du Christianisme avec le personnage central, l’évêque Grégoire de Tours ».

Ce livre «L’aube Barbare» débute donc à la mort de Chilpéric 1er, fils de Clotaire, petit-fils de Clovis. Lui-même d’une impitoyable cruauté, il n’épargnera pas sa famille et se rêve comme Clovis à la tête du royaume. Son assassin supposé se réfugie à Tours auprès de Grégoire de Tours qui, selon la tradition du droit d’asile, lui offre l’hospitalité. Un livre qui relate également un affrontement entre deux femmes, Frédégonde et Brunéhaut, deux belles-sœurs ennemies, que la haine transformera en véritables meurtrières. Une guerre pour le trône qui n’a rien à envier à la célèbre série «Game of thrones».