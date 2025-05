Avec le 80ᵉ anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau le 27 janvier dernier et celui de la victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie le 8 mai, l’année 2025 est marquée par les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’ouvrage Le monde nazi : 1919-1945 nous permet de mieux appréhender cette période sombre de l’histoire.

Trois historiens s’appuient sur l’évolution de l’historiographie et sur une étude précise des sources documentaires pour dresser une histoire totale du nazisme. Déconstruisant les idées reçues, notamment celle d’une anomalie civilisationnelle ou d’une spécificité allemande, les auteurs remontent aux sources du nazisme. La vision du monde des nazis, basée sur l’antisémitisme, la théorie des races, le darwinisme social et l’expansionnisme, n’est pas une exception, elle imprègne l’Europe depuis le XIXe siècle. Les nazis profitent des traumatismes de la Grande Guerre et de la crise de 1929 pour accéder au pouvoir, qui leur est donné par l’élite politique, industrielle et financière. Entraînant ainsi l’Allemagne dans une «dictature de la participation» fondée sur un consentement massif de la population, puis plongeant toute l’Europe dans une guerre génocide.

Le monde nazi est une synthèse indispensable, illustrée et abordable (malgré son volume !) pour comprendre comment les idées racistes et les croyances qui imprègnent une société peuvent mener l’extrême droite au pouvoir, la laisser détruire l’état de droit et perpétrer des exterminations de masse.