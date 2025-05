Finale Inter-Rubik 2025 à Vendôme

Chaque année, la finale du grand tournoi Interscolaire Rubik’s cube depuis 2018 se joue à Vendôme. De toute la France, du nord au sud et d’est en ouest, les équipes de collégiens et lycéens sélectionnées s’affrontent pour connaître les gagnants les plus rapides à recomposer ce carré emblématique et magique à 6 faces et 6 couleurs, un jeu impressionnant de technique et de rapidité ! Cette compétition est organisée par l’association Inter-rubik et ses bénévoles dont son président dynamique, Jean-Christophe Deledicq, lui même à la tête du concours Le Kangourou des Maths qui chaque année réunit le même jour et à la même heure des classes de collèges et lycées pour une épreuve de mathématiques.

Finale du Tournoi Interscolaire Rubik’s Cube. Mercredi 28 mai au Minotaure à Vendôme. Ouv. des portes 11h30, début des épreuves 12h15, entrée gratuite ouverte à tous