«Montoire accordéon» accueille «Ciel de Musette»

«Montoire Accordéon» a fêté, en 2022, son 50e anniversaire. Claude Odeau, son président, qui se félicite de compter parmi les membres, Maxime Crosnier, un jeune virtuose âgé de 17 ans, sacré vice-champion du monde d’accordéon, exprime l’espoir que cet instrument «retrouve toute sa place dans le monde musical.» Il est vrai que celui-ci a su s’adapter aux genres musicaux les plus divers : folklore, variétés, jazz, musique classique, etc. Claude Odeau constate avec satisfaction, qu’il commence à gagner en popularité auprès des jeunes générations. Ce passionné met tout en œuvre pour sensibiliser les habitants de sa région au plaisir de se réunir pour savourer un moment chaleureux au son de l’accordéon.

C’est ainsi que les 10 et 11 mai, afin de mieux faire connaître et apprécier leur instrument favori, les musiciens de «Montoire Accordéon» accueilleront ceux de «Ciel de Musette», une formation venue de Feytiat dans le Limousin, composée d’une trentaine de musiciens et dirigée par Michel Faure. Samedi 10 mai en soirée, à la salle des fêtes, ce sera un véritable festival d’accordéon avec repas et soirée dansante ; Estelle Laroche et son ensemble, Montoire Accordéon et Ciel de Musette uniront leurs talents pour faire vibrer le public. Dimanche 11 mai à 14h, les musiciens après avoir consacré la matinée du dimanche à une répétition tandis que les accompagnants visiteront le Musée des costumes, feront à nouveau vibrer la salle des fêtes lors d’un gala exceptionnel.