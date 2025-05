Terres de Loire Habitat poursuit ses investissements

Terres de Loire Habitat, qui gère dans le nord du département 2 228 logements sur ses 9 000 du département, vient de rénover entièrement son agence Perche-Vendômois rue Saulnerie à Vendôme avec une réorganisation de l’espace intérieur de l’agence pour mieux accueillir ses nombreux locataires. Elle continue ses investissements importants sur tout son territoire comme la réhabilitation de 142 logements dans le quartier des Rottes, isolation renforcée et toiture refaite entre autres. D’autres réhabilitations sont prévues à Saint Amand-Longpré, Saint Firmin-des Prés ou Epuisay. Trois opérations de construction sont également envisagées, un chantier de 10 pavillons en cours de réalisation à Naveil et deux autres projets à Vendôme et Saint Amand-Longpré sont en préparation pour fin 2025 et 2026.