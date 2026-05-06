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Musique irlandaise à Musikenfête

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Musique irlandaise à Musikenfête

Le Musée des Musiques du Monde de Montoire, Musikenfête, vous convie à son second concert de l’année, dimanche 10 mai, à 17 heures. Et ce sera la fête à la musique irlandaise, avec les Irishtocats.

Il s’agit d’un quatuor de musiciens passionnés par la culture particulière et très vivante du peuple irlandais. Les chants traditionnels sont accompagnés de la guitare, du banjo, des flûtes et du cajon. Les rythmes sont puissants, les tempos particuliers et la joie présente à chaque note !

A l’issue du concert un traditionnel verre de l’amitié sera proposé.

Réservation conseillée au 02.54.85.28.95.  Entrée : 10€ – enfants moins de 14 ans et personnes en situation de handicap : 8 €.
Musikenfête, quartier Marescot, 41800 Montoire

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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