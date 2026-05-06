Musique irlandaise à Musikenfête

Le Musée des Musiques du Monde de Montoire, Musikenfête, vous convie à son second concert de l’année, dimanche 10 mai, à 17 heures. Et ce sera la fête à la musique irlandaise, avec les Irishtocats.

Il s’agit d’un quatuor de musiciens passionnés par la culture particulière et très vivante du peuple irlandais. Les chants traditionnels sont accompagnés de la guitare, du banjo, des flûtes et du cajon. Les rythmes sont puissants, les tempos particuliers et la joie présente à chaque note !

A l’issue du concert un traditionnel verre de l’amitié sera proposé.