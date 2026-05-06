Bilan annuel de La Voix du Pavé

Sur le thème «Sortir de l’entre soi» qui a animé toute l’année 2025, La Voix du Pavé a organisé plusieurs expositions à Lavardin comme l’exposition photos qui a habillé les vieilles pierres du village mais également en investissant la chapelle Saint-Jacques

à Vendôme en juillet pour «Plein sud au Centre» qui réunissait 3 artistes. Organisant depuis deux ans, «Un primeur pour un lithographe» le 3e jeudi de novembre dans l’atelier de Frédéric Montier, lithographe et secrétaire de l’association, c’est par son intermédiaire que l’association édite chaque année une lithographie avec un artiste local pour sa carte de vœux.

Pour 2026, il est prévu, d’abord la Fête des Imprimeurs ce 6 mai dans l’atelier de Frédéric Montier avec également selon ses disponibilités une ouverture début juin pour la Fête des jardins. Fin août, l’association participera au festival «Appel d’Air» aux Roches L’Evêque et fin décembre pour le Marché de Noël avec un atelier lithographie organisé par Frédéric Montier.