Rendez-vous du 17 au 24 octobre pour la 29e édition du Festival Rockomotives !

Comme chaque année depuis 1992, à la fin du mois d’octobre, a lieu, à Vendôme, le festival de musiques amplifiées : Les Rockomotives. Organisées par Figures Libres, la programmation permet la découverte de nouveaux artistes, de créer des émotions et des coups de coeur. Les Rockomotives se sont adaptées au contexte sanitaire et proposent pour cette 29e édition un parcours avec un seul concert par lieu.

Samedi 17 octobre :

– à la Fabrique du Dr Faton, 17h. Entrée libre : PINEAPPLE

– à la Fabrique du Dr Faton, 19h.

Entrée libre. Réservation obligatoire : JARDIN

– à la chapelle Saint-Jacques, 20h45. Entrée libre.

Réservation obligatoire : BLACK BONES

Dimanche 18 octobre, à la Chapelle Saint Jacques, 16h. Entrée libre, réservation obligatoire.

IN C «Terry Riley» • SO’LO’LO

Lundi 19 octobre, à l’Espace 102, Fg Chartrain, 20h.

Entrée libre. Réservation obligatoire.

– ANTHONIN TERNANT meets Daniel Johnston

– MARC MINELLI plays Lou Reed

Mardi 20 octobre :

– à la Fabrique du Dr Faton, 18h30.

Entrée libre, réservation obligatoire :

PYJAMARAMA

– A la chapelle Saint-Jacques, 21h.

Entrée libre, réservation obligatoire : X-RAY POP

Mercredi 21 octobre :

– à la chapelle Saint Jacques, 15h. Entrée 5€ :

THE WOLF UNDER THE MOON. Spectacle pour enfants

– à la Fabrique du Dr Faton, 18h30.

Entrée libre, réservation obligatoire : NOUR

– Troisième volume du Minotaure, 20h45. Entrée 5€ :

JOHAN PAPACONSTANTINO

– à la Fabrique du Dr Faton, 23h. Entrée libre.

MIND THE BEATZ

Jeudi 22 octobre :

– à la Fabrique du Dr Faton, 15h30.

Entrée libre, réservation obligatoire : BLIND DRIVERS

– Troisième volume du Minotaure, 17h. Entrée 5€ :

lesneu

– à la chapelle Saint-Jacques, 18h20. Entrée 5€ :

NIKLAS PASCHBURG (ger)

– au théâtre du Minotaure, 20h45. Entrée 20€ :

BERTRAND BELIN & LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

– à la Fabrique du Dr Faton, 22h45.

Entrée libre, réservation obligatoire : MANGE FERRAILLE

Vendredi 23 octobre :

– à la Fabrique du Dr Faton, 15h30.

Entrée libre, réservation obligatoire : FUN FUN FUNERAL

– au Troisième volume du Minotaure, 17h. Entrée 5€ :

ONE SENTENCE, SUPERVISOR (ch)

– à la chapelle Saint-Jacques, 18h30. Entrée 5€ : SQUID (uk)

– au théâtre du Minotaure, 20h45. Entrée 5€ :

– Ciné-concert ROPOPOROSE «Dark Star»

– à la Fabrique du Dr Faton, 22h45. Entrée libre, réservation obligatoire : FRENCH COW-BOY & THE ONE

Samedi 24 octobre :

– à la Fabrique du Dr Faton, 15h30.

Entrée libre, réservation obligatoire : PARADOXANT (bel)

– au Troisième Volume du Minotaure, 17h. Entrée 5€ :

AUSGANG : Casey, Sonny Troupé, Marc Sens, Manu Sound

– à la Chapelle Saint-Jacques, 18h20. Entrée 5€ :

TACHYCARDIE Ensemble

– au théâtre du Minotaure, 20h45. Entrée 15€ :

JAY JAY JOHANSON (swe)

– à la Fabrique du Dr Faton, 22h45.

Entrée libre, réservation obligatoire : RANK-O

Pass 3 jour : Accès scènes payantes ET GRATUITES.

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 octobre : 55€.

Réservations payantes et gratuites sur www.figureslibres.org et au bureau de l’association

Configuration intégralement assise pour les spectacles à la chapelle Saint-Jacques, 3e volume, théâtre du Minotaure.

Public en extérieur pour les spectacles à l’Alcazar, et la Fabrique du Dr Faton.

Port du masque obligatoire sur tous les lieux de concerts.

Programme contractuel à 90% : celui-ci est susceptible d’évoluer légèrement. Pour être au courant de tout : www.rockomotives.com, ainsi que sur les réseaux sociaux du festival.

Le Petit Vendômois