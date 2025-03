Avec Perche Nature

Salamandre, Tritons et Cie Samedi 8 mars

Apprenez à déterminer quelques amphibiens protégés et menacés par les activités humaines. Apprenez-en aussi plus sur leur biologie et leur écologie. RDV à 19h30, parking parcours santé du Bois de l’Oratoire de Vendôme (Route d’Azé, parking à gauche après le Pilet), munis de bottes, de vêtements chauds et isolants. Réservation recommandée.

Les oiseaux du bois Dimanche 9 mars

Habillez-vous chaudement et rejoignez des ornithologues passionnées pour découvrir les oiseaux peuplant nos forêts en hiver. Du matériel sera à votre disposition. RDV à 9h30 à l’Observatoire des oiseaux au Bois de l’Oratoire de Vendôme (parking rue des Fontaines).

Assemblée générale Samedi 15 mars

Rejoignez-nous nombreux à notre assemblée générale pour le bilan de l’année et découvrir les futurs projets. Salariés, administrateurs, adhérents, bénévoles, partenaires et amis de Perche Nature seront réunis. RDV à Lisle à partir de 9h45.

Visite d’une ferme AB Samedi 22 mars

À l’occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides, la ferme des Javardières nous ouvrira ses portes. Engagés dans l’agroforesterie, Ludovic et Christelle Callu élèvent des vaches laitières, en autonomie, dans le Perche. Dégustation et vente de produits en fin de visite. RDV à 14h à la ferme des Javardières (Baillou). Sur inscription

Les oiseaux du bois Dimanche 23 mars

Habillez-vous chaudement et rejoignez des ornithologues passionnées pour découvrir les oiseaux peuplant nos forêts en hiver. Du matériel sera à votre disposition. RDV à 14h à l’Observatoire des oiseaux au Bois de l’Oratoire de Vendôme (parking rue des Fontaines).

Conférence « Les mammifères sauvages du Loir-et-Cher » Mardi 1er avril

L’association fête ses 45 ans ! Pour cette occasion, assistez à une conférence de Michel Gervais sur «Les mammifères sauvages du Loir-et-Cher». RDV à 20h, auditorium du LEGTA Agro Campus des 2 vallées