Quand la passion du 7e art se partage

Créée en 2022, l’association «41 images par seconde» est un ciné-club qui propose des projections de films et des animations autour du cinéma dans le Vendômois.

Constitué d’une dizaine de membres, le groupe organise ces événements en fonction des souhaits de chacun et chacune des membres. Peu importe la thématique, le genre du film ou le lieu, l’objectif principal est de partager la passion pour le 7ᵉ art.

Plusieurs partenariats ont été initiés avec d’autres associations locales (La Fabrique du Dr Faton, Zone I, les Amis du Château) mais aussi avec le bar «Le Loup Perché» et le Majestic Ciné Vendôme.

Cette fois-ci, le ciné-club s’associe avec l’association Bellydanse Vendôme, la mairie de Vendôme et le centre culturel des Rottes pour un événement à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, sur le thème de la danse orientale. Spectacle et projection suivis d’un débat, sans oublier un buffet avec pâtisseries et boissons.

Ces cinéphiles se réunissent également pour débattre et parler lors de podcasts nommés « La Prochaine Séance » (d’après le ciné-club blésois du même nom) et « Mag7 ».

Et des projets d’ampleur sont d’ores et déjà en préparation. Sans lever le voile sur les surprises à venir, il est vivement recommander de noter la date du 18 octobre sur son agenda !

Informations sur l’événement du 8 mars :

– Lieu : le Centre Culturel (24 avenue Georges Clemenceau 41100 Vendôme)

– Programme : à 19h30, accueil et présentation du ciné-club ; à 20 h, spectacle de danse orientale ; à 20h30, projection du film et, après le film, discussion autour du film accompagnée de pâtisseries et de boissons offertes.

Informations sur le film :

– Titre : «Whatever Lola wants»

– Date de sortie : 2007

– Réalisateur : Nabil Ayouch

– Pays : Maroc, France, Canada

– Résumé du film : Lola, 25 ans, vit à New York où elle travaille tout en rêvant d’une carrière de danseuse. Youssef, son meilleur ami, lui fait découvrir l’histoire d’Ismahan, star de la danse orientale, véritable légende au Caire. C’est le déclic ! Lola s’envole pour l’Égypte et se met en tête de retrouver Ismahan.

Entrée gratuite