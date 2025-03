Sorties nature et découverte

L’Association pour la Sauvegarde de la Vallée de Saint-Ouen organise, en cette saison pré-printanière, deux animations autour de la nature :

Randonnée pédestre «chants des oiseaux»

Dimanche 9 mars

Départ de l’étang communal de Saint-Ouen de 7h30 à 9h

5 parcours au choix : 8, 11, 13, 15 et 21 km

Pour les parcours de 15 et 21 km., les marcheurs vont découvrir la campagne de Saint-Ouen et aller jusqu’à la forêt de Vendôme.

Participation : 3€ (licenciés et enfants moins de 10 ans), 3,5€ non licenciés

Consigne gobelet 1€

Renseignements : 06 38 04 58 26

Démonstration de taille des arbres fruitiers

Samedi 15 mars de 15h à 16h30

La taille est une opération nécessaire pour les arbres fruitiers avec une fréquence différente entre les arbres palissés et les arbres de plein vent. La taille débute dès la plantation et se poursuit tout au long de la vie de l’arbre.

Rendez-vous au Verger conservatoire face au 31 rue Barré de Saint-Venant à Saint-Ouen.

Démonstration gratuite

Renseignements : 06 38 04 58 26