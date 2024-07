Nouveaux circuits pour le tourisme équestre

Afin de diversifier l’offre de tourisme itinérant, la communauté d’agglomération Territoires Vendômois dispose dorénavant d’une offre de tourisme équestre, deux nouveaux circuits pour randonner à cheval.

Pour définir ces nouveaux itinéraires, Territoires Vendômois s’est engagé fortement avec les communes et les acteurs équestres locaux ainsi qu’avec les pratiquants de sports de nature pour répondre aux critères d’éligibilité au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) du conseil départemental de Loir-et-Cher. Ce partenariat a permis ainsi de finaliser deux circuits qui utilisent des chemins inscrits et balisés aux normes de la Fédération française d’équitation et se parcourent à cheval ou en attelage par étape de 20 à 25 km/jour. Chaque parcours dispose de points de départ équipés avec des places pour les vans, des barres d’attache pour les chevaux, des points d’eau et des plans détaillés. Tout le long des circuits des haltes et aires de pique-nique sont disponibles.

Circuit « Entre Loir et Braye… À cheval, la nature retrouvée » – 55km avec deux points de départ possibles : Silo à Saint Quentin lès Trôo ou au cimetière de Savigny/Braye

Circuit « La Vallée du Loir… à cheval, troglodytes et patrimoine » – 52km-avec trois points de départ possibles : Silo à Saint Quentin lès Trôo, à l’Isle Verte de Couture/Loir ou au Gouffre aux Hayes