Actualités

Centrevalloises, Centrevallois

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 22 heures
21 Temps de lecture 1 minute
Centrevalloises, Centrevallois

Le 25 juin, le nom pour les habitants du Centre-Val de Loire a été dévoilé. Annoncée à l’occasion des vœux 2026 du Président de Région, François Bonneau, 10 ans après la réforme territoriale qui a permis à la Région Centre de devenir Région Centre-Val de Loire, la création du Comité du gentilé a lancé en mars dernier et jusqu’à la fin avril un appel à contributions des citoyens et citoyennes afin de pouvoir nommer officiellement les habitants de notre territoire régional. Début mai, 10 noms ont été sélectionnés par le comité pour ne retenir à la fin mai, que 3 noms. La deuxième campagne de vote qui s’est déroulée jusqu’au 24 juin, a retenu le nom de Centrevalloises et Centrevallois pour renforcer notre identité territoriale.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 22 heures
21 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

Avec Perche Nature

Avec Perche Nature

il y a 4 jours
Bel à la Régie

Bel à la Régie

il y a 7 jours
Appel d’Air aux Roches

Appel d’Air aux Roches

il y a 2 semaines
Mieux informer, mieux protéger

Mieux informer, mieux protéger

il y a 2 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page