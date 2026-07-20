Centrevalloises, Centrevallois

Le 25 juin, le nom pour les habitants du Centre-Val de Loire a été dévoilé. Annoncée à l’occasion des vœux 2026 du Président de Région, François Bonneau, 10 ans après la réforme territoriale qui a permis à la Région Centre de devenir Région Centre-Val de Loire, la création du Comité du gentilé a lancé en mars dernier et jusqu’à la fin avril un appel à contributions des citoyens et citoyennes afin de pouvoir nommer officiellement les habitants de notre territoire régional. Début mai, 10 noms ont été sélectionnés par le comité pour ne retenir à la fin mai, que 3 noms. La deuxième campagne de vote qui s’est déroulée jusqu’au 24 juin, a retenu le nom de Centrevalloises et Centrevallois pour renforcer notre identité territoriale.