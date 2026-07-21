Musique et concerts

Trois concerts, trois univers,  un territoire

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Trois concerts, trois univers,  un territoire

L’association Baraqua propose trois rendez-vous musicaux pour sa saison estivale 2026 et vous invitent à voyager à travers les époques et les cultures, dans des lieux patrimoniaux remarquables du Vendômois. Des airs espagnols avec l’ensemble II Groviglio qui revisitera la guitare baroque de Louis XIV au château de Meslay le 25 juillet puis le 8 août à l’église de Lavardin avec Roma Drom et ses traditions tziganes d’Europe. Enfin, en l’église de Meslay le 30 août, l’ensemble La Rêveuse proposera un voyage musical entre les traditions écossaises, galloises et irlandaises. Les bénéfices des concerts du 25 juillet et 30 août seront reversés pour l’opération de restauration du château de Meslay.

Rens., réservation et programmation : baraqua.fr
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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20 juin 2026
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