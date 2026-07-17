Avec Perche Nature

De la cueillette à l’herbier !

Mercredi 22 juillet

Venez découvrir les différentes espèces d’arbres et apprendre à réaliser votre propre herbier. Un moment pour observer la nature de plus près, éveiller sa curiosité et créer un souvenir original. C’est l’occasion de garder une trace de ses trouvailles tout en profitant d’un moment calme et créatif !

RDV à 14h, parking de la rue des Fontaines au Bois de l’Oratoire, Vendôme. Sur inscription, places limitées.

Balade contée crépusculaire

Mardi 28 juillet

Venez profiter d’une balade contée crépusculaire à l’Espace Naturel Sensible du Chemin du vieux bocage. Dans une ambiance calme et apaisante, laissez-vous porter par les histoires inspirées de la nature environnante. Un moment hors du temps pour écouter imaginer et redécouvrir les lieux autrement.

RDV à 19h30, au “Parking balade

Le Temple”, Le Temple (41170). Sur inscription, places limitées.

Papillons de nuit, trésors de la nuit

Mercredi 5 août

À la lueur d’une simple lampe et d’un drap blanc, laissez-vous surprendre par une incroyable diversité de formes, de couleurs et de motifs. Discrets le jour, ces trésors de la nuit se dévoilent dès la tombée du soir.

RDV à 22h, au parking de l’Espace Naturel Sensible de la Carrière de la Mutte, Sargé-sur-Braye. Lampe frontale et vêtements chauds recommandés.

Nuit de la chauve-souris

Mercredi 12 août

Pour la 30e édition de la Nuit de la chauve-souris, découvrez le documentaire “Une vie de Grand Rhinolophe” de Tanguy Stoecklé (48 min) suivie d’une sortie au coeur de la commune. L’occasion de visionner des images hors du commun et de vivre une soirée magique avec ces magnifiques créatures de la nuit !

RDV à 19h30 à la salle communale de Trôo. Sur inscription, places limitées.

Sortie canoë : ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques

Dimanche 30 août

Participez à une sortie nature et engagée avec l’association Ecol’eau ! Une descente en canoë depuis Montoire jusqu’à la guinguette des îles pour découvrir la vallée du Loir autrement, au fil de l’eau.

Rdv à 10h au local d’Ecol’eau, 70 Rue de la Grève à Vendôme. Retour à 18h/18h30. Amenez pique-nique, gants de jardinage, eau, chaussures adaptées, vêtements de rechange, protections contre le soleil… Cotisation obligatoire à Ecol’eau (5€). Sur inscription auprès de Perche Nature (18 ans minimum).