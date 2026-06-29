La recette de Granny

Juin, le mois des cerises ! Granny vous propose de confectionner une :

Tourte aux cerises

Ingrédients pour 6 personnes : La pâte : 285 gr de farine, 1/2 sachet de levure chimique, 125 gr de sucre en poudre, 1 pincée de sel, 125 gr de beurre mou, 65 gr de poudre d’amandes, 2 œufs, 1 jaune (pour la dorure)

La garniture : 1 kg de cerises fraîches, 250 gr de sucre en poudre, un peu de cassonade.

Recette :

La pâte :

Mélangez la farine et la levure. Ajoutez sucre, sel et beurre coupé en cubes. Mélangez.

Ajoutez la poudre d’amandes et les œufs, tout en continuant de mélanger. Formez une boule et réservez 30mn au frais.

2. La garniture :

Rincez, équeutez et dénoyautez les cerises. Faites les cuire à feu doux avec le sucre pendant 25 min. Laissez refroidir.

3. Étalez la pâte. Découpez un disque de la taille du moule, taillez le reste en bandelettes. Garnissez le moule, piquez le fond à la fourchette

4. Étalez la compotée de cerises, posez dessus les bandelettes en croisillons. Dorez les bandelettes au jaune d’œuf, saupoudrez de cassonade. Enfournez 35mn à 180-C(th.6). Laissez refroidir avant de démouler.

Recette inspirée par le mensuel «Notre temps»

Bonne dégustation Granny.