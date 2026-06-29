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La recette de Granny

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La recette de Granny

Juin, le mois des cerises ! Granny vous propose de confectionner une :

Tourte aux cerises

Ingrédients pour 6 personnes :  La pâte : 285 gr de farine, 1/2 sachet de levure chimique, 125 gr de sucre en poudre, 1 pincée de sel, 125 gr de beurre mou, 65 gr de poudre d’amandes, 2 œufs, 1 jaune (pour la dorure)

La garniture : 1 kg de cerises fraîches, 250 gr de sucre en poudre, un peu de cassonade.

Recette :

  1. La pâte :

Mélangez la farine et la levure. Ajoutez sucre, sel et beurre coupé en cubes. Mélangez.

Ajoutez la poudre d’amandes et les œufs, tout en continuant de mélanger. Formez une boule et réservez 30mn au frais.

2. La garniture :

Rincez, équeutez et dénoyautez les cerises. Faites les cuire à feu doux avec le sucre pendant 25 min. Laissez refroidir.

3. Étalez la pâte. Découpez un disque de la taille du moule, taillez le reste en bandelettes. Garnissez le moule, piquez le fond à la fourchette

4. Étalez la compotée de cerises, posez dessus les bandelettes en croisillons. Dorez les bandelettes au jaune d’œuf, saupoudrez de cassonade. Enfournez 35mn à 180-C(th.6). Laissez refroidir avant de démouler.

Recette inspirée par le mensuel «Notre temps»

Bonne dégustation                                              Granny.

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou vous avez vous-même inventé un plat, ou trouvé une astuce culinaire ? Granny vous propose de les publier gratuitement  !  Il suffit d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier :  Le Petit Vendômois, 53 rue Poterie, 41100 Vendôme ou par mail : lepetitvendomois@orange.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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