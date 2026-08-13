Festivals

Croq’n Roll, festival Rock-en-Braye

Les 22 et 23 août, le festival Rock en Braye revient et cette nouvelle édition est placée sous le signe de la gourmandise et du rock. Une programmation mêlant artistes reconnus et talents émergents dans un cadre convivial et familial.

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À la porte du Vendômois, Rock en Braye, c’est également un village festival, un espace rétro-gaming, des food-trucks, des animations et un camping gratuit, avec ces rencontres artistiques qui donnent de l’épaisseur à l’événement. Né d’une aventure humaine, créé par l’association Akirov Events, Rock en Braye remonte aux rassemblements organisés en 2021 autour de la maison familiale du fondateur à Pont-de-Braye, après les mois de confinement de 2020. Une envie de partager la passion de la musique et de faire vivre une expérience immersive où la musique devient un véritable moment de partage.
L’édition 2026 ne déroge pas à cette règle, avec l’expérience en plus…

Croqn’Roll Edition Rock en Braye – 22 et 23 août à l’Egruau à Loir-en Vallée (72) Rens et programmation : www.rockenbraye.fr – Facebook : Rock en Braye Festival / Instagram : rock_en_ braye_festival
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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