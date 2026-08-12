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Pour promouvoir les énergies renouvelables

Bientôt 10 ans d’existence pour l’association Énergies Vendômoises, qui promeut collectivement les projets d’énergies renouvelables. Les membres de ce collectif de citoyens se sont réunis en assemblée générale, tout comme les actionnaires de la société citoyenne Picvert, qui assure la partie financière des projets.

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Pour promouvoir  les énergies renouvelables

Au tout départ, le projet qui a lancé l’aventure, c’est le toit de panneaux photovoltaïques de la Recyclerie chez ValDem en 2018. «Puis est venue la ferme de Crislaine à Azé, où Adrien Guellier, éleveur bio, avait besoin de rénover sa toiture, et enfin notre gros projet, mis en service en octobre dernier : Le Soleil de Lignières, cette centrale photovoltaïque qui couvre un peu plus de 4 ha», détaille Alain Buron, l’un des coprésidents d’Énergies Vendômoises.

Outre ces gros projets, l’objet de l’association est bien de vulgariser les énergies renouvelables en renseignant le public dans le domaine de l’autoconsommation. «La parole que nous portons sur les différentes énergies, c’est que leur taille doit rester à l’échelle de notre territoire, avec un cadre éthique et des valeurs qui rassemblent les acteurs locaux. Nous ne rentrerons jamais dans un projet éolien, par exemple, qui serait simplement capitalistique», poursuit Pierre Fournet-Fayard, président de Picvert.

Pour que ces projets fonctionnent et soient acceptés par le plus grand nombre, il faut donc que ce soient des projets de territoire, avec une captation de la valeur ajoutée sur ce même territoire, portés localement. En 2025, Le Soleil de Lignières a également reçu la labellisation «Énergies Partagées», qui met en place une grille permettant d’évaluer l’éthique des projets en définissant des valeurs fondamentales. Un label, en somme, pour distinguer les vrais projets citoyens, comme ceux qu’Énergies Vendômoises défend !

www.energiesvendomoises.com/

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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