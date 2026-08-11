La recette de Granny
Pour l’été, Granny vous propose une recette ensoleillée avec des poivrons :
Poivrons farcis aux deux viandes
Ingrédients : 400 gr de viande hachée, 100 gr de chair à saucisses, 2 poivrons jaunes, 1 poivron rouge (choix des poivrons à votre convenance) 2 oignons, 1 courgette, 4 gousses d’ail, 200gr de gruyère râpé, 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, huile d’olive, sel et poivre
Recette :
- Préchauffez le four à 180 degrés. Pelez puis hachez les oignons et l’ail. Dans une poêle avec un filet d’olive, faites les revenir à feu moyen avec la viande hachée et la chair à saucisses, 5 à 7mn jusqu’à ce que les viandes soient bien cuites.
- Lavez et séchez les poivrons, coupez leur un chapeau puis retirez les graines et les membranes internes sans abîmer les coques. Coupez la tomate en morceaux.
- Ajoutez les morceaux de tomate dans la poêle, puis remuez. Incorporez le concentré de tomates, salez, poivrez, mélangez et poursuivez la cuisson 5 mn
- Remplissez les poivrons avec la farce précédente, parsemez du gruyère puis replacez les chapeaux sur les poivrons.
- Disposez dans un plat à four légèrement huilé. Enfournez pour 25 mn.
Bon appétit, et très bel été
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Granny.