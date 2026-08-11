La recette de Granny

Pour l’été, Granny vous propose une recette ensoleillée avec des poivrons :

Poivrons farcis aux deux viandes

Ingrédients : 400 gr de viande hachée, 100 gr de chair à saucisses, 2 poivrons jaunes, 1 poivron rouge (choix des poivrons à votre convenance) 2 oignons, 1 courgette, 4 gousses d’ail, 200gr de gruyère râpé, 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, huile d’olive, sel et poivre

Recette :

Préchauffez le four à 180 degrés. Pelez puis hachez les oignons et l’ail. Dans une poêle avec un filet d’olive, faites les revenir à feu moyen avec la viande hachée et la chair à saucisses, 5 à 7mn jusqu’à ce que les viandes soient bien cuites. Lavez et séchez les poivrons, coupez leur un chapeau puis retirez les graines et les membranes internes sans abîmer les coques. Coupez la tomate en morceaux. Ajoutez les morceaux de tomate dans la poêle, puis remuez. Incorporez le concentré de tomates, salez, poivrez, mélangez et poursuivez la cuisson 5 mn Remplissez les poivrons avec la farce précédente, parsemez du gruyère puis replacez les chapeaux sur les poivrons. Disposez dans un plat à four légèrement huilé. Enfournez pour 25 mn.

Bon appétit, et très bel été

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Granny.