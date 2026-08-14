La Régie de Quartiers, des services pour un retour à l’emploi

Atravers ses trois chantiers d’insertion, la Régie permet à des femmes et des hommes de retrouver une activité, d’acquérir de nouvelles compétences et de reprendre confiance en eux grâce à des missions concrètes.

Sur la ressourcerie de Courtiras, plusieurs services sont proposés par la Régie de Quartiers : retouches et réparations textiles pour prolonger la durée de vie des vêtements, repassage, réception de colis et relais de paniers de légumes bio, mais aussi collecte d’objets grâce à la recyclerie qui accueille les habitants venus donner ce dont ils n’ont plus l’usage. Ces activités de proximité répondent aux besoins des habitants tout en s’inscrivant dans une démarche sociale, solidaire et responsable.

Les équipes de la Régie interviennent également dans d’autres domaines d’activité tels que l’entretien des espaces verts, le débarras et le nettoyage de logements ainsi que la réalisation de petits travaux pour l’habitat. Toutes ces missions sont assurées par des salariés accompagnés et encadrés dans leur parcours vers l’emploi durable.

À travers l’ensemble de ses activités, la Régie de Quartiers contribue à la montée en compétences de personnes en parcours d’insertion, tout en apportant des solutions adaptées aux besoins du territoire et de ses habitants. Solliciter ses services c’est aussi participer à un projet social créateur d’emplois.