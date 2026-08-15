City park inauguré à Meslay

En présence du sous-préfet, du député, du sénateur, de la conseillère régionale, du président du conseil départemental et du président de la communauté de communes, Jacky Foussard, maire de Meslay, a inauguré ce nouvel équipement sportif qui convient aux petits comme aux grands, un terrain multisports très en vogue qui remplace ou complète progressivement les terrains de tennis que chaque commune possédait jadis.

Situé dans l’allée qui mène au château de Meslay, le city park est entouré d’une jachère fleurie. «On voit que l’ensemble s’intègre pleinement dans la continuité de verdure de l’allée, avec ces haies d’arbustes et d’arbres fruitiers qui rendront discret cet équipement», détaillait le maire. Le city park a vu le jour grâce notamment aux subventions du Département, de la Région et de la CATV, soit un total de 78 %. «Place au jeu et vive le sport à Meslay !» concluait le maire dans son discours.