Le tennis, une histoire de famille

Chez les Savornin, Roland-Garros est une tradition qui se transmet, mais qui évolue. Pendant deux années consécutives, le frère d’Henri, Martin, avait déjà eu le privilège de fouler les rectangles de la Porte d’Auteuil dans le costume ô combien exigeant de ramasseur de balles. Cet été, la famille y retourne, mais change de statut : Henri y va pour jouer.

Pour décrocher ce billet tant convoité, le jeune licencié de l’USV Tennis a dû s’employer. Il a d’abord fallu s’extirper des qualifications départementales, puis franchir l’exigeant cap régional avec le soutien des moniteurs Vendomois Maxime et Christophe et de sa famille.

«On ne peut pas rêver mieux quand on est joueur de tennis que de fouler la mythique terre battue de Roland-Garros.» La finale nationale se déroulera du 15 au 19 août. Henri marchera ainsi dans les pas des meilleurs joueurs du monde qui s’y affrontent chaque année.

Est-ce que Henri aura la chance de disputer ses prochains matchs sur le légendaire court Philippe-Chatrier ? L’histoire reste à écrire. Rendez-vous mi-août pour vibrer avec lui !

Jérôme Savornin, papa, fan et coach de Henri !