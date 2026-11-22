Chaque année, les membres de l’ACPC proposent leurs regards sur la nature et ses animaux qui la composent. Des plus petits aux plus gros animaux, ces passionnés qui souvent se postent des heures dans nos forêts ou nos campagnes nous font partager leur amour des êtres vivants dans un contexte actuel tendu pour la biodiversité. Leur rôle est devenu presque une nécessité car à travers ces magnifiques clichés, on peut apercevoir toute la fragilité du monde du Vivant. « Plusieurs expositions en une finalement. Celle de nos adhérents, nous sommes 25 membres actuellement au sein de l’association et nous présentons au centre de la chapelle Saint-Jacques, une trentaine de photos en format A2. Sur les côtés de la chapelle, nous aurons 5 expositions plus importantes et plus personnelles de certains de nos membres et de notre invité d’honneur, Jean-Claude Picard avec ses photos aux lumières douces sur la grande aigrette, un oiseau rare de nos cours d’eau et étangs » souligne Eric Lefebvre, passionné de la photo animalière depuis son adolescence et trésorier de l’association.

Depuis la sortie de son livre « Nature en Centre-Val de Loire », aux éditions Omniscience-Nunataks, en 2024 qui nous invite à un voyage à travers plus de 250 clichés autour du fleuve royal et ses instants de vie sauvage, l’ACPC a vu augmenter le nombre de ses membres.

L’association a également cette année mis en place une charte éthique travaillée depuis plus de 2 ans, que chaque adhérent signe, véritable engagement à respecter la nature. « Des règles de respect qui nous tenaient à cœur comme aucune photo aux nids par exemple ou alors de très loin, pas d’utilisation d’appeaux non plus pour attirer les oiseaux…. On ne domestique pas les animaux et l’on s’engage à ne pas utiliser l’Intelligence Artificielle». Cette charte sera affichée à l’exposition.

Cette nouvelle édition de Regards Nature de novembre en sera la preuve directe à travers ces 150 photos exposées, un regard émouvant sur la nature qui nous entoure et que l’on doit tous, sans exception, respecter.