Expositions

«A la découverte de l’agriculture»

Réalisée en partenariat avec 21 élèves de BTSA « Métiers de l’élevage : développement, production, conseil » de l’Agrocampus des Deux vallées à Vendôme, cette nouvelle exposition, même si elle n’est visible que jusqu’au 5 novembre au lycée d’Areines, viendra enrichir le catalogue des expositions itinérantes du conseil départemental de Loir-et-Cher.

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«A la découverte de l’agriculture»
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Fidèle à son engagement en faveur de la culture, le conseil départemental poursuit son développement d’une offre accessible à tous, notamment dans les territoires ruraux. Les 70 expositions itinérantes proposées chaque année par le département constituent l’un des piliers de cette démarche car elles voyagent dans tous types de structures, des établissements scolaires aux Ehpad en passant par les bibliothèques ou médiathèques mais également dans les mairies. L’année dernière, plus de 200 expositions ont été organisées à partir de ce catalogue proposé par le département.

Dans le cadre de l’enrichissement de ce catalogue, le conseil départemental a entrepris la conception d’une exposition consacrée à l’agriculture, en partenariat donc avec l’Agrocampus et ces 21 élèves. Composée de 10 panneaux, cette exposition intitulée « A la découverte de l’agriculture » met en lumière le caractère essentiel de l’Agriculture qui est, depuis des siècles, au coeur de notre quotidien et occupe une place importante en Loir-et-Cher, où elle façonne les paysages, l’économie et l’identité du territoire. Cette exposition invite également à mieux comprendre les métiers, les pratiques et les enjeux essentiels de l’Agriculture d’aujourd’hui.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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