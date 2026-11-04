Fidèle à son engagement en faveur de la culture, le conseil départemental poursuit son développement d’une offre accessible à tous, notamment dans les territoires ruraux. Les 70 expositions itinérantes proposées chaque année par le département constituent l’un des piliers de cette démarche car elles voyagent dans tous types de structures, des établissements scolaires aux Ehpad en passant par les bibliothèques ou médiathèques mais également dans les mairies. L’année dernière, plus de 200 expositions ont été organisées à partir de ce catalogue proposé par le département.

Dans le cadre de l’enrichissement de ce catalogue, le conseil départemental a entrepris la conception d’une exposition consacrée à l’agriculture, en partenariat donc avec l’Agrocampus et ces 21 élèves. Composée de 10 panneaux, cette exposition intitulée « A la découverte de l’agriculture » met en lumière le caractère essentiel de l’Agriculture qui est, depuis des siècles, au coeur de notre quotidien et occupe une place importante en Loir-et-Cher, où elle façonne les paysages, l’économie et l’identité du territoire. Cette exposition invite également à mieux comprendre les métiers, les pratiques et les enjeux essentiels de l’Agriculture d’aujourd’hui.