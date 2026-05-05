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La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Mai 2026

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 23 heures
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L’ours, marionnette, par la Cie Index. Mardi 5 mai à 19h et mercredi 6 mai 10h30 au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. Tout public, à partir de 6 ans. Tarifs de 7 à 10€.
Dans un atelier de fabrique d’histoires, deux comédiens nous racontent celle de l’Ours. L’un dessine et l’autre anime les personnages. Nous découvrons presque en même temps qu’eux les aventures d’un ours piégé dans une usine qui a poussé au dessus de sa caverne….

lubianaLubiana, musique du monde, nouvel album «Terre rouge» . Mardi 12 mai à 20h30 au Théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 15 à 20€

Cette artiste talentueuse, à la croisée de la soul, du jazz et de la musique africaine, captive par sa voix envoûtante et sa maîtrise exceptionnelle de la kora, un instrument traditionnel dont elle joue avec une rare élégance. Sa musique, à la fois intime et universelle, nous transporte dans un voyage empreint de douceur et d’émotion.

 

 

 

ginette guirolleGinette Guirolle, marionnette, par la Cie Les Rémouleurs. Jeudi 21 mai à 19h30 à l’épicerie de Danzé, vendredi 22 mai à 19h au bar Le Neptune à Vendôme, samedi 23 mai à 19h au bar Lu’nay toons à Lunay. Tout public à partir de 10 ans. Gratuit

«Bonsoir, je suis très contente d’être là, ma vie c’est tellement un désert !» Ginette Guirolle, une marionnette en latex, maquillée à outrance, donne le ton de la soirée. Assise sur le comptoir de bar, elle est prête à vous conter sans pudeur sa vie tumultueuse. Ce spectacle emblématique de la compagnie Les Rémouleurs a connu un succès international, depuis 1996, portée par Anne Bitran ; aujourd’hui c’est sa fille Gallia Vallet qui lui rend hommage en recréant Ginette Guirolle.

 

Réservations et infos : L’Hectare-Territoires vendômois 02 54 89 44 00 – www.lhectare.fr
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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