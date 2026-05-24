Coacher, c’est mettre les gens  en mouvement, autrement

Le Petit Vendômois : Depuis la pandémie, on entend tout et son contraire sur le coaching avec cette multitude de gens qui se sont installés sur ce marché florissant.

Christelle Charlier : C’est un business très lucratif que de convaincre les gens qu’avec une formation de 3 mois, ils sont compétents pour les accompagner, tout le monde peut se dire coach même sans formation, et leurs offres reposent souvent sur des solutions miracles toutes faites. Nous serions des machines avec tous les mêmes besoins alors que chaque être humain est différent et réagit différemment face à l’adversité. Paradoxalement, je ne propose aucune solution à mes clients. Mon travail de coach, c’est justement de les accompagner à les identifier eux-mêmes. Cela peut paraître grandiloquent mais la plupart du temps, les réponses sont déjà là, recouvertes par ce que nous avons appris à croire. Se faire coacher est souvent le coup de pouce qui permet d’en prendre conscience.

LPV : On pourrait alors associer le coaching à de la psychologie ?

Christelle Charlier : Effectivement, beaucoup de psychologie dans mon métier avec, bien évidemment, pas le même niveau de formation. Je pratique notamment l’écoute active, être capable d’entendre mes clients au-delà de leurs mots. Cependant à l’inverse de la psychothérapie où l’on parle et où l’on se dirige vers un processus d’introspection, en coaching c’est l’action qui va conduire à l’introspection en osant faire autrement. C’est amener les gens à se questionner sur leur relation à eux-mêmes en ne cherchant pas des solutions toutes faites. Et contrairement à ce que l’on croit, ce ne sont pas toujours les solutions qui manquent, mais la capacité à regarder ce qui dérange. Les réponses sont souvent dans leur histoire personnelle, que la problématique soit professionnelle ou personnelle.

LPV : Vous avez une particularité en tant que coach, vous pratiquez le Deep coaching, ce que l’on appelle le coaching profond.

Christelle Charlier : Avec mes clients, on cherche ce qu’ils tiennent pour vrai, en le nommant avec leurs mots à eux, plutôt que de s’arrêter à des idées générales, afin d’ouvrir d’autres façons de voir ce qu’ils vivent. À l’image de l’iceberg, nous avons en nous la partie visible, c’est-à-dire la conscience, et la partie invisible, bien plus importante, l’inconscient. Et contre toute attente, c’est cette dernière qui domine nos pensées et nos comportements pour le meilleur et pour le pire. Mon métier, c’est finalement d’accompagner mes clients pour qu’ils prennent conscience que, pour transformer leur vie, ils doivent laisser « remonter » leurs croyances enfouies souvent depuis l’enfance, sources d’échecs et de désillusions à répétition et les transformer en actions porteuses. C’est ce que nous dit cette citation attribuée à Albert Einstein : « la folie c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent ». Et en définitive, si chacun arrêtait de se couper de lui-même, nous irions mieux… et le monde aussi, non ?