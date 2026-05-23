L’engagement, la solidarité et la passion du sport

En présence de Christophe Marion, député, Philippe Gouet, président du conseil départemental et de Laurent Brillard, maire de Vendôme, Teddy Soulis et le bureau de l’USV-UA ont retracé une année marquée par le 80e anniversaire de l’union d’associations. Qu’il s’agisse de la Fête du Sport, organisée en étroite collaboration avec Vend’Asso le premier samedi de septembre, de Vendôme à Vélo, devenue un rendez-vous incontournable du mois de juin, ou encore du Guide du Sport, publication annuelle recensant les coordonnées et horaires d’entraînement des 25 sections composant l’union, ces différentes initiatives continuent de générer des recettes positives.

«La recherche de nouvelles manifestations, ainsi que de partenaires et de mécènes, s’impose désormais comme un axe stratégique. À travers ces événements, nous avons prouvé notre capacité à innover, fédérer et rayonner bien au-delà de notre ville. Nous avons également poursuivi notre engagement en faveur de l’inclusion et du sport pour tous, avec des actions qui constituent une véritable vitrine ouverte à des publics toujours plus larges, en intégrant pleinement les enjeux du sport adapté. Nous démontrons ainsi que l’inclusion est une réalité concrète», soulignait Teddy Soulis lors de son intervention.

Malgré cela, l’exercice 2025 se clôt une nouvelle fois sur un déficit de 3 800 euros, toutefois bien inférieur à celui de 2024, qui dépassait les 10 000 euros. Une gestion budgétaire particulièrement rigoureuse a permis de réduire cette dette, même si les comptes demeurent dans le rouge. «Ce résultat doit évidemment nous appeler à la vigilance, mais il doit aussi être analysé avec discernement. Il reflète une réalité plus structurelle et plus profonde. Nous subissons de plein fouet l’instabilité géopolitique actuelle qui maintient une pression extrême sur les marchés de l’énergie. Chaque degré de chauffage nécessaire au maintien de nos activités dans nos locaux se répercute immédiatement sur nos factures. La simple exploitation de nos bureaux absorbe aujourd’hui toutes nos marges de manœuvre», concluait le président, tout en se montrant optimiste quant au dialogue engagé avec la municipalité pour trouver rapidement une issue favorable.