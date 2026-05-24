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Polyphonies corses à Thoré

L’association des Amis de l’église Saint-Denis de Thoré-la-Rochette organise un concert exceptionnel vendredi 29 mai à 20h : Jean Paul Poletti et le choeur de Sartène, un évènement majeur dans le paysage culturel vendômois.

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Polyphonies corses à Thoré

Jean-Paul Poletti a appris la musique à Bastia puis s’est perfectionné à Florence et à Sienne. En 1986, il monte sur la scène de l’Olympia et en 1990, il remporte, avec le groupe « Les Nouvelles Polyphonies Corses », une Victoire de la Musique. C’est avec ce groupe qu’il a assuré l’ouverture des Jeux Olympiques d’Albertville.

En 1995, il crée le Chœur de Sartène. Composé de 6 hommes chantant a capella, le Chœur tient une place atypique dans l’univers musical corse. Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré. Au-delà de voix puissantes et harmonieuses, ils véhiculent de l’émotion, une certaine idée de l’âme corse et des mystères de cette île.

En 2024, lors de la venue du Pape François en Corse, le Chœur de Sartène a participé à l’animation et dirigé l’intégralité de la messe.

Dans le monde entier et sur les scènes les plus importantes, ils transmettent au public une partie d’eux-mêmes. Ils seront vendredi 29 mai à l’église Saint-Denis de Thoré-la-Rochette.

Polyphonies corses, vendredi 29 mai à 20h 
Église Saint-Denis de Thoré-la-Rochette
 Prix 20€ / Gratuit moins de 16 ans 
Contact : 06 81 61 04 73

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