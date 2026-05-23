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Montoire fête son Rugby

Le Rugby Club Montoirien organise sa 8e édition de Montoire Fête son Rugby jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mai à l’espace Marescot.

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Montoire fête son Rugby

Traditionnellement les festivités commenceront dès jeudi soir avec les jeux « inter-villes » qui verront s’affronter des équipes de trois personnes (mur d’escalade, ventre-glisse…). Cette soirée est animée avec brio par l’infatigable animateur vedette Denis.

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Le groupe Delyss

Vendredi soir aura lieu le tournoi à 5 sur terrain de sable «Beach Rugby». C’est l’occasion de pouvoir jouer en famille ou avec ses ami(e)s sans risque, cette épreuve étant du Rugby «Touch» sans plaquage.

La coupe du monde des moins de 8 ans sera quant à elle, jouée le samedi à partir de midi. Pas moins de 10 nations y seront présentes. C’est pour les jeunes rugbymen de la région une expérience hors du commun car ils revêtiront pour l’occasion les maillots des plus grandes équipes internationales et auront droit aux hymnes de chaque pays représenté.

Montoire fête son rugby s’achèvera en apothéose samedi soir avec un concert gratuit du groupe Tourangeau Delyss. Ce groupe aux résonances Pop Rock revisitera le répertoire des grands classiques des groupes français et anglais des années 70-90.

Tombola, buvette et restauration sont prévus pendant les 3 jours

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Le Petit Vendômois

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