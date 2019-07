Le château de Vendôme avec Bob et Susie

Après les saisons 2017 et 2018 réalisées à l’abbaye de la Trinité, c’est au château de Vendôme que Bob et Susie accueilleront les participants aux visites théâtralisées cet été.

Les visiteurs seront entraînés dans un tournage participatif dont la trame est inspirée de faits historiques liés au château.

Toujours emmenés par l’humour décalé des personnages de Bob et Susie, joués par les comédiens de Wish (Thierry Debuyser et Marion Minois) et le vidéaste Flavien Denis, les visites offriront un divertissement interactif unique aux participants pour découvrir l’histoire du château.

Les deux premières saisons ont mis en évidence le succès de cette nouvelle proposition de visite ludique mais aussi et surtout, l’engouement des personnes en insertion pour le projet, leur engagement au sein d’un travail collaboratif et la confiance en soi retrouvée au fil des représentations. Elles sont effectivement associées pour la préparation des visites et du tournage en tant que figurants, décorateurs, accessoiristes et guides accompagnateurs. Elles ont également en charge la réalisation d’une partie des costumes.

Infos pratiques :

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 août, les mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, vencredi 13, samedi 14, dimanche 15 septembre. A 17h. Rdv au 6 Rampe du Château. Tarif 7€.

Réservation auprès de l’office de tourisme de Vendôme (02 54 77 05 07). Conçues et présentées par Wish association et la direction du développement économique de Territoires vendômois, en partenariat avec les structures de l’insertion et de l’emploi du Vendômois.

