11e salon du vin

Avec sa 11è édition, le Salon du vin du Rotary club de Vendôme a désormais valeur de tradition, installé dans le cadre idéal du marché couvert, unanimement plébiscité par les exposants comme par les visiteurs ! Ce véritable rendez-vous des terroirs de France, organisé au profit des bonnes causes soutenues par le Club-service, réserve de beaux coups de cœur de la part de prestigieux viticulteurs devenus, pour la plupart, fidèles de ce Salon du Vin qui offre aussi l’occasion de nouvelles belles rencontres avec des producteurs de spécialités des régions.

Plus de trente exposants viticulteurs sélectionnés pour le rapport qualité/prix de leurs productions représentent les grandes appellations d’Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Val de Loire, Muscadet et Anjou, Champagne, Bordelais (St Emilion, Sauternes, Graves, St Estèphe, Pommerol, Castillon…), Cahors, Jurançon, Côtes du Rhône, Jura, Jasnières, Coteaux du Vendômois et parmi les «nouveaux» : Reuilly, Chablis, Châteauneuf du Pape, Beaume de Venise, Gigondas, Condrieux… Idéalement organisé après les fêtes, ce Salon permettra aux amateurs de fines bouteilles de reconstituer leur cave ! Avec la chance d’entrer en contact direct avec le ou les professionnels qui ont élaboré le produit et qui apporteront les conseils souhaités, de la garde à la dégustation .

Restauration et animation avec nocturne le samedi !

Un espace de restauration permettra la dégustation de produits régionaux présentés par des producteurs exposants au salon, notamment des fromages des montagnes de Savoie, Jura et Suisse, des champignons du Périgord, cèpes et girolles, avec omelettes à déguster sur place, des produits landais : foie gras, rillettes, cassoulet, sans oublier les huîtres et bien d’autres succulentes surprises !

Côté animation, l’ambiance festive sera assurée notamment par des tirages au sort offrant de belles occasions de gagner de magnifiques et savoureux lots.

Enfin, nouveau, le salon ouvrira ses portes samedi jusqu’à 20h30 !

Un salon pour la bonne cause d’HORIZON SAHEL

Chacun pourra découvrir les différents crus en les dégustant (avec modération bien entendu) à l’aide d’un verre spécialement gravé remis à chaque visiteur contre un DON de 3 € contribuant ainsi à aider les actions caritatives du club. Ainsi le Rotary-club de Vendôme destine le bénéfice du salon du vin de cette année à une participation pour l’achat en partenariat d’un véhicule DE TRANSPORT pour HORIZON SAHEL, véhicule utile pour permettre à cette association bien connue de développer la collecte de matériel médical réformé dans les hôpitaux et laboratoires en France, matériel qu’elle vérifie et redistribue aux hôpitaux et cases de soins au Sénégal.

Outre ses contributions aux actions mondiales du ROTARY INTERNATIONAL (en particulier l’éradication complète de la polio), le Rotary Club de Vendôme fait un effort particulier en faveur de séjours et stages de jeunes du Vendômois à l’étranger grâce au Loto et à l’expo-vente de Noël, poursuit son action pluriannuelle pour «Reverdir le Sahel», soutient plusieurs participations ponctuelles d’aides sociales en Vendômois, tels les panneaux en braille, et fait un effort particulier en faveur des problèmes de santé : installation de défibrillateurs, aide à la Recherche sur les maladies du cerveau, maladie d’Alzheimer, handicapés moteur, déficients intellectuels.

samedi 26 janvier de 10h à 20h30

dimanche 27 janvier de 10h à 18h

Au marché couvert de Vendôme

Entrée 3€ avec un verre de dégustation offert

Enfants gratuits

