TENDANCES CRÉATIVES, salon des Loisirs Créatifs

Tendances Créatives s’installe pour sa 1ère Edition au Parc des Expositions de Tours du 7 au 10 février 2019.

Un salon unique, entièrement consacré au DIY : couture, déco, cuisine créative, brico, scrapbooking… la liste de toutes les activités de loisirs créatifs mises à l’honneur sur le salon est longue ! 4 jours pour explorer cette véritable boite à idées XXL réunissant exposants et visiteurs passionnés. L’esprit Do It Youserlf est présent tout le long des allées : ici on coud, on crée, on customise.

Les inconditionnelles du « fait-main » et les néophytes ont rendez-vous pour flairer toutes les dernières tendances, découvrir de nouvelles pratiques, et pourquoi pas s’adonner à quelques ateliers. Le salon est une intarissable source d’inspiration pour les visiteurs qui viennent pour découvrir les tendances, les expositions ou participer à l’un des nombreux ateliers proposés.

Tendances Créatives c’est plus de 80 exposants présents mais également un coup de projecteur sur des talents avec des expositions et des créatrices attendues.

Informations pratiques

Du jeudi 7 au dimanche 10 février

Parc des expositions, Tours

Jeudi – vendredi : 10h à 18h

Samedi – dimanche : 10h à 18h30

Tarifs : 7,80€ – tarif réduit (groupe 10 personnes minimum) 6€

Gratuit pour les moins de 12 ans

www.tendances-creatives.com

