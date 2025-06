37e Garden Party

Les Commissaires-priseurs de Vendôme, expert près la Cour d’Appel, Philippe et Aymeric Rouillac organisent leur 37e Vente Garden Party les 8 et 9 juin au château de Villandry (37) pour la première fois. Après Cheverny et Artigny, la maison de vente Rouillac présentera des œuvres à nouveau extraordinaires en vente aux enchères comme cette merveilleuse statuette de Rodin ou ce bronze emblématique et émouvant de Camille Claudel « La Petite Châtelaine ». Plus de 400 œuvres artistiques, objets de décoration, bijoux ou meubles remarquables sont réunis et au delà de cette vente c’est l’exposition publique avant enchères qui a de l’intérêt également car, comme dans un musée, on pourra admirer gratuitement ces œuvres d’art qui ont traversé pour certaines les siècles.

