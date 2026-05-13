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Comment vous parler ?

Associés à la Démocratie Locale, la mise en place en avril des 5 référents de quartier, tous élus au conseil municipal de Vendôme était une promesse de campagne de Laurent Brillard, maire de Vendôme. Voulant être de véritables interlocuteurs de terrain entre la mairie et les citoyens pour les écouter, ces référents, femmes et hommes habitent tous le quartier qu’ils représentent.

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Comment vous parler ?

Les référents de quartier de la ville de Vendôme se divisent la ville en 5 secteurs bien distincts : Quartier Centre et Est (centre-ville/Ampère/Dr Faton), le quartier Ouest (Provinces/Courtiras/Lubidet), quartier Sud (Château/Temple/Pierre Levée/Bois la Barbe), quartier Nord (l’Oratoire/La Garde, La Tuilerie) et le quartier des Rottes. «Aujourd’hui, Il y a bien le constat que la démocratie est bousculée, les citoyens s’éloignent de plus en plus des questions et sujets de la ville. La mise en place de ces élus par secteur de la ville permettra de renforcer cette proximité en faisant participer les habitants aux décisions» détaille Minthy Mabiala-Boussi, 2e adjointe en charge entre autres de la Démocratie Locale.

La vocation première de ces référents est à la fois d’anticiper les difficultés que l’on pourrait rencontrer dans les conseils de quartier et d’être cet interlocuteur identifié sur le terrain pour écouter et remonter les difficultés que peuvent rencontrer les habitants de ces quartiers tout en expliquant les actions de la municipalité. «Souvent ce sont des détails du quotidien que l’on n’a pas perçus mais qui peuvent tracasser les habitants pour faciliter leur quotidien. Avec les référents aujourd’hui on espère y répondre rapidement» conclut la 2e adjointe.

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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